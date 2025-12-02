Индонезия направит $1 млрд в Новый банк развития БРИКС

С момента вступления в должность в октябре 2024 г. президент Индонезии Прабово Субианто стремится повысить глобальную роль своей страны, которая придерживается внеблокового внешнеполитического курса. Решение о вступлении в НБР было объявлено Прабово в марте после его встречи в Джакарте с главой банка Дилмой Руссефф.