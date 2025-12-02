Газета
Индонезия направит $1 млрд в Новый банк развития БРИКС

Индонезия направит $1 млрд в Новый банк развития (НБР) БРИКС для дальнейшего укрепления связей с группой. Как заявил представитель министерства по координации экономики Харио Лимансето, ожидается, что этот вклад поможет финансировать проекты в области устойчивого развития. Об этом сообщает Bloomberg. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии официально присоединилась к блоку в начале 2025 г.

С момента вступления в должность в октябре 2024 г. президент Индонезии Прабово Субианто стремится повысить глобальную роль своей страны, которая придерживается внеблокового внешнеполитического курса. Решение о вступлении в НБР было объявлено Прабово в марте после его встречи в Джакарте с главой банка Дилмой Руссефф.

Группа БРИКС, основанная Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, также включает в свой состав Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно данным с сайта финансового института, на долю стран-основателей БРИКС приходится 94% подписанного капитала Нового банка развития. Оставшаяся часть распределена между Алжиром, Бангладеш, Египтом и ОАЭ. Учредители банка внесли в его капитал $50 млрд.

