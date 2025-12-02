Газета
В Японии заработал собственный DOGE

Ведомости

В Японии начал работу департамент эффективности государственного управления (DOGE), задачей которого станет выявление и отмена неэффективных налоговых мер и субсидий. После первого заседания департамента министр финансов Сацуки Катаяма заявила журналистам, что ликвидация растрат и направление средств в действительно нуждающиеся области «необходимы для поддержания доверия к государству, валюте и рынку», пишет Bloomberg.

Новая структура была создана при секретариате кабинета министров премьера Санаэ Такаити. Катаяма сообщила, что до конца 2025 г. правительство запустит механизм сбора общественных предложений по мерам, требующим пересмотра. В отличие от ведомства под руководством Илона Маска в США, японский DOGE, вероятно, станет инструментом, призванным подкрепить обещание Такаити проводить «активную, но ответственную» фискальную политику, отмечает издание.

Создание DOGE было частью соглашения между правящей Либерально-демократической партией и ее коалиционным партнером, Партией инноваций, подписанного в октябре. На фоне обещаний не превышать уровень выпуска облигаций прошлого года рынки сохраняют нервозность из-за фискального курса правительства, особенно после одобрения масштабного экономического пакета и нового долга на сумму свыше 10 трлн иен, уточняет агентство.

