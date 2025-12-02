В Японии заработал собственный DOGE

В Японии начал работу департамент эффективности государственного управления (DOGE), задачей которого станет выявление и отмена неэффективных налоговых мер и субсидий. После первого заседания департамента министр финансов Сацуки Катаяма заявила журналистам, что ликвидация растрат и направление средств в действительно нуждающиеся области «необходимы для поддержания доверия к государству, валюте и рынку», пишет Bloomberg.