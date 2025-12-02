Газета
Политика

Силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 14 пришлись на территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ.

Восемь БПЛА российские военные уничтожили в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, пять – в Волгоградской области. В Чечне было сбито четыре беспилотника, в Ростовской области – два, над Черным морем – три. По одному БПЛА силы ПВО ликвидировали в Орловской, Липецкой и Тверской областях.

Поздним вечером 1 декабря и ночью 2 декабря Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Тамбова («Донское»), Магаса, Нальчика, Махачкалы («Уйташ»), Краснодара («Пашковский»). В настоящее время все меры отменены.

