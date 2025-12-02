Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой» при подтасовке итогов выборов

2 декабря кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада завила о фальсификации части итоговых протоколов на выборах главы государства. По ее словам, избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, а итоги голосования должны быть пересмотрены в установленный законом 30-дневный срок. Согласно информации данным Высшего избирательного совета, после обработки 53% протоколов кандидат Национальной партии Насри Асфура получает 39,91% (749 022 голоса), кандидат Либеральной партии Сальвадор Насралла – 39,89% (748 507 голосов). Монкада набирает 19,16% (359 584 голоса), пишет «РИА Новости».