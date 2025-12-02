Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой» при подтасовке итогов выборов
Гондурас ждет «адская расплата», если его власти изменят результаты президентских выборов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
Трамп отметил, что 30 ноября народ Гондураса проголосовал «в огромном количестве». Американский лидер подчеркнул, что Национальная избирательная комиссия «внезапно остановила подсчет в полночь», когда результаты «показывали плотную гонку между [Насри] "Тито" Асфурой и Сальвадором Насраллой, при этом Асфура опережал всего на 500 голосов».
«Подсчет остановили, когда было обработано лишь 47% бюллетеней. Крайне важно, чтобы комиссия завершила подсчет. Сотни тысяч гондурасцев должны иметь свои голоса учтенными», – заявил он.
2 декабря кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада завила о фальсификации части итоговых протоколов на выборах главы государства. По ее словам, избирательный процесс подвергся воздействию со стороны как внутренних, так и внешних сил, а итоги голосования должны быть пересмотрены в установленный законом 30-дневный срок. Согласно информации данным Высшего избирательного совета, после обработки 53% протоколов кандидат Национальной партии Насри Асфура получает 39,91% (749 022 голоса), кандидат Либеральной партии Сальвадор Насралла – 39,89% (748 507 голосов). Монкада набирает 19,16% (359 584 голоса), пишет «РИА Новости».