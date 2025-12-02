Газета
Песков переадресовал военным вопрос о зоне безопасности вдоль границы с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военнослужащим вопрос о зоне безопасности вдоль границы с Украиной, которую должна создать группировка войск «Север».

Представителя Кремля попросили объяснить, какой глубины должна быть эта зона и что Россия будет считать достаточным для своей безопасности.

«Это вопрос, который касается наших военных. Именно они проводят специальную военную операцию, и с такой проблематикой нужно к ним обращаться», – подчеркнул Песков.

30 ноября президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поручил группировке войск «Север» на вверенной ей территории создать зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что в этот день группировка войск «Север» завершила взятие под контроль Волчанска. В рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под контроль Вооруженных сил России также перешли населенные пункты Синельниково, Цегельное и Двуречанское.

