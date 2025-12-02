Песков переадресовал военным вопрос о зоне безопасности вдоль границы с Украиной

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что в этот день группировка войск «Север» завершила взятие под контроль Волчанска. В рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под контроль Вооруженных сил России также перешли населенные пункты Синельниково, Цегельное и Двуречанское.