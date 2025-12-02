Газета
Политика

Полиция Бельгии провела обыски в Службе внешних связей ЕС

Ведомости

Бельгийская полиция провела обыски в дипломатическом представительстве Европейского союза в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в нескольких частных домах по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники сообщило Euractiv.

В ходе рейдов в здании Европейской службы внешних связей были обнаружены документы, имеющие отношение к делу. Сообщается о задержании трех человек для допроса.

Обыски являются частью расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Расследование затрагивает период с 2021 по 2022 г.

Следователи проверяют, было ли известно Колледжу Европы о тендере на финансирование новой дипломатической академии ЕС – ежегодной программы обучения для европейских дипломатов в Брюгге, финансируемой Службой внешних связей ЕС. В частности, они проверяют обстоятельства покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в академии.

Euractiv указывает, что обыски усилят давление на Колледж Европы и его ректора Федерику Могерини, которая прежде возглавляла Европейскую службу внешнеполитических ведомств.

