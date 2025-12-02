Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Бабкина родилась 19 марта 1950 г. в Ахтубинске Астраханской области. В 1971 г. она окончила Астраханское музыкальное училище (ныне – Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского), затем певица окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в Москве. На втором курсе Гнесинки Бабкина организовала вокальный ансамбль «Русская песня» и развивала его как художественный руководитель и режиссер. С 2000 г. вокальный ансамбль «Русская песня» преобразовали в одноименный Московский государственный академический театр.