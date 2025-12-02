Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин удостоил певицу, художественного руководителя – директора «Московского государственного академического театра “Русская песня”» Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это следует из соответствующего указа главы государства.

Бабкина родилась 19 марта 1950 г. в Ахтубинске Астраханской области. В 1971 г. она окончила Астраханское музыкальное училище (ныне – Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского), затем певица окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в Москве. На втором курсе Гнесинки Бабкина организовала вокальный ансамбль «Русская песня» и развивала его как художественный руководитель и режиссер. С 2000 г. вокальный ансамбль «Русская песня» преобразовали в одноименный Московский государственный академический театр.

Параллельно Бабкина занималась политикой. В сентябре 2014 г. ее избрали депутатом Московской городской думы от партии «Единая Россия». Сейчас она входит в Совет по делам казачества при президенте России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её