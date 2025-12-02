Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент РФ Владимир Путин удостоил певицу, художественного руководителя – директора «Московского государственного академического театра “Русская песня”» Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это следует из соответствующего указа главы государства.
Бабкина родилась 19 марта 1950 г. в Ахтубинске Астраханской области. В 1971 г. она окончила Астраханское музыкальное училище (ныне – Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского), затем певица окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в Москве. На втором курсе Гнесинки Бабкина организовала вокальный ансамбль «Русская песня» и развивала его как художественный руководитель и режиссер. С 2000 г. вокальный ансамбль «Русская песня» преобразовали в одноименный Московский государственный академический театр.
Параллельно Бабкина занималась политикой. В сентябре 2014 г. ее избрали депутатом Московской городской думы от партии «Единая Россия». Сейчас она входит в Совет по делам казачества при президенте России.