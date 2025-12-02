Путин: РФ планирует вывести сотрудничество с Китаем и Индией на новый уровень
Россия планирует вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Мы нацелены вывести сотрудничество с КНР и с республикой Индия на качественно новый уровень с усилением его технологической составляющей. На это нацелено множество совместных проектов в энергетике, в промышленности, космосе, сельском хозяйстве и так далее», – сказал президент.