Путин освободил Андреева от должности посла России в Польше

Новый российский посол в Братиславе родился в 1958 г. Он окончил МГИМО и в 1993–1995 гг. уже был замначальника – заведующий отделом Исполнительного секретариата МИД РФ. Андреев также занимал посты советника-посланника российского посольства в Португалии, посла в Анголе, Сан-Томе и Принсипи, Норвегии. До назначения на эту должность в Польше дипломат был директором генерального секретариата МИД РФ.