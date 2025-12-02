Газета
Политика

Путин освободил Андреева от должности посла России в Польше

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому посол в Польше Сергей Андреев был освобожден от своих обязанностей.

«Освободить Андреева Сергея Вадимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша», – указано в документе.

Андреев занял должность посла Москвы в Словакии. Его назначили вместо Игоря Братчикова, указ об отставке которого Путин также подписал 2 декабря.

Новый российский посол в Братиславе родился в 1958 г. Он окончил МГИМО и в 1993–1995 гг. уже был замначальника – заведующий отделом Исполнительного секретариата МИД РФ. Андреев также занимал посты советника-посланника российского посольства в Португалии, посла в Анголе, Сан-Томе и Принсипи, Норвегии. До назначения на эту должность в Польше дипломат был директором генерального секретариата МИД РФ.

