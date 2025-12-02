Путин: Красноармейск полностью в руках российской армии
Красноармейск (украинское название – Покровск) был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это один из мощных укрепрайонов был. Сейчас он полностью находится в руках российской армии», – сказал он журналистам.
По его словам, важность взятия Красноармейска заключается в том, что это «хороший плацдарм для решения всех задач СВО». Путин добавил, что если у кого-то есть сомнения в том, что ВС РФ взяли город, то РФ приглашает иностранных журналистов, в том числе украинских, убедиться в этом.
1 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что военные доложили Путину о взятии Покровска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. 27 ноября Путин после саммита ОДКБ заявил, что ВСУ полностью окружены под Красноармейском и Димитровом.