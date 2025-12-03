Ушаков назвал условия для встречи Путина и Трампа

Проведение возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, насколько «упорно и настойчиво» будут работать их помощники и представители. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, комментируя итоги пятичасовой встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, передает корреспондент «Ведомостей».