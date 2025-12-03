Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков назвал условия для встречи Путина и Трампа

Ведомости

Проведение возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, насколько «упорно и настойчиво» будут работать их помощники и представители. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, комментируя итоги пятичасовой встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, передает корреспондент «Ведомостей». 

Ушаков также сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили документы, которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались. В центре была суть положений.

Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров в Кремле, подчеркнул Ушаков.

Переговоры в Кремле Путина, Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера продолжались более пяти часов. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь