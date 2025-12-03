Песков: речь о новогоднем перемирии пока не заходила
Новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждалось. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».
«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», – сказал представитель Кремля.
2 декабря в Москве состоялись российско-американские переговоры, в рамках которых рассматривался подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча сторон продолжалась пять часов. США представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
С российской стороны в переговорах кроме президента Владимира Путина участвовали Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.