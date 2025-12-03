Песков: речь о новогоднем перемирии пока не заходила

2 декабря в Москве состоялись российско-американские переговоры, в рамках которых рассматривался подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча сторон продолжалась пять часов. США представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.