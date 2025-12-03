Газета
Политика

Трамп выступит с заявлением 3 декабря

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сделает заявление в присутствии прессы 3 декабря, следует из его расписания, опубликованного на сайте Белого дома.

Выступление американского лидера начнется в 14:30 (22:30 мск) в Овальном кабинете Белого дома.

2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры. Стороны рассматривали подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча сторон продолжалась пять часов.

США представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять президента Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах кроме президента РФ Владимира Путина участвовали Ушаков и спецпредставитель лидера РФ Кирилл Дмитриев.

