Трамп выступит с заявлением 3 декабря
Президент США Дональд Трамп сделает заявление в присутствии прессы 3 декабря, следует из его расписания, опубликованного на сайте Белого дома.
Выступление американского лидера начнется в 14:30 (22:30 мск) в Овальном кабинете Белого дома.
2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры. Стороны рассматривали подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча сторон продолжалась пять часов.
США представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять президента Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах кроме президента РФ Владимира Путина участвовали Ушаков и спецпредставитель лидера РФ Кирилл Дмитриев.