Трамп выступит с заявлением 3 декабря

2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры. Стороны рассматривали подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча сторон продолжалась пять часов.