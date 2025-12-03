Дмитриев назвал продуктивными переговоры США и РФ
Прошедшие в Москве российско-американские переговоры были продуктивными. Так их оценил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Продуктивно», – написал Дмитриев, добавив смайл в виде голубя с оливковой ветвью в клюве.
Дмитриев участвовал в переговорах, которые состоялись 2 декабря в Москве. Стороны обсудили подготовленный США план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных России документа по этой теме, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Встреча продолжалась пять часов.
США представляли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, зять президента Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах кроме президента РФ Владимира Путина и Дмитриева участвовал также Ушаков.