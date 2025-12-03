Силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшая часть – 26 единиц – была ликвидирована в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
В Брянской области было нейтрализовано 22 беспилотника, в Курской – 21. Еще 16 БПЛА было сбито в Ростовской области, семь – в Астраханской, шесть – в Саратовской. Атака четырех беспилотников была отражена в Воронежской области.
Росавиация в течение ночи ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»). На момент публикации все меры отменены, сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.