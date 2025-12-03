Газета
NST: поиски обломков пропавшего Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря

Глубоководные поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который в марте 2014 г. летел из Куала-Лумпура в Пекин и исчез после крушения, возобновятся 30 декабря, сообщило издание New Straits Times со ссылкой на минтранс Малайзии.

Поисковые работы пройдут в течение 55 дней с перерывами, ими займется американская компания Ocean Infinity. Как отмечается в заявлении малазийского ведомства, сначала поиски запланированы в районе, где обнаружение лайнера наиболее вероятно.

Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines в марте 2014 г. выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Через два часа после начала полета борт с 227 пассажирами и12 членами экипажа пропал с радаров. В начале 2015 г. руководство Малайзии признало, что произошло крушение самолета, все, кто был на борту, погибли. При этом никаких следов авиалайнера все еще не обнаружено.

