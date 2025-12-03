Посольство РФ в Иране попросило россиян не фотографировать в стране
Посольство России в Иране рекомендовало своим гражданам воздерживаться от фото- и видеосъемки при посещении исламской республики. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что мера нужна для «недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений». Российским гражданам также рекомендуется строго следовать требованиям местного законодательства и «проявлять разумную осторожность и осмотрительность».
24 ноября «Ведомости. Туризм» писали, что Минэк приступил к актуализации перечня туроператоров, которым в 2025 г. разрешат работать с безвизовыми групповыми поездками в Китай и Иран. Это даст компаниям возможность принимать туристов из данных стран в России и отправлять россиян туда в составе организованных групп.