Посольство РФ в Иране попросило россиян не фотографировать в стране

24 ноября «Ведомости. Туризм» писали, что Минэк приступил к актуализации перечня туроператоров, которым в 2025 г. разрешат работать с безвизовыми групповыми поездками в Китай и Иран. Это даст компаниям возможность принимать туристов из данных стран в России и отправлять россиян туда в составе организованных групп.