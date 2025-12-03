Венгрия пригрозила ЕС судом из-за попыток запретить нефть и газ из РФ
Будапешт выступит против диктата Брюсселя, который стремится запретить поставки российских нефти и газа из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.
По его словам, Венгрия подаст иск в Суд Евросоюза (ЕС) против руководства объединения, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из РФ.
23 октября ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных в том числе против энергетической инфраструктуры России. Новые меры предполагают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.