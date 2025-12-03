Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Венгрия пригрозила ЕС судом из-за попыток запретить нефть и газ из РФ

Ведомости

Будапешт выступит против диктата Брюсселя, который стремится запретить поставки российских нефти и газа из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Венгрия подаст иск в Суд Евросоюза (ЕС) против руководства объединения, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из РФ.

23 октября ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных в том числе против энергетической инфраструктуры России. Новые меры предполагают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте