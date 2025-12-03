Газета
Главная / Политика /

Путин поучаствовал в акции «Елка желаний»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей, открытки которых он выбрал. Об этом сообщили в Кремле.

«Глава государства по традиции присоединился к всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации», – говорится в публикации.

Со специальной елки российский президент достал открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Ребята пожелали посетить музей Мирового океана в Калининграде, попробовать себя в роли сотрудника ДПС и встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» соответственно.

Акция «Елка желаний» стартовала в России в 2018 г. Ее организатором стали Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

