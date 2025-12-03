Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Таиланде сняли действовавший 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя

Ведомости

Власти Таиланда отменили на полгода запрет на реализацию алкогольной продукции, который действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 г., передает Thai PBS World. Решение об отмене запрета было принято еще в ноябре, 3 декабря оно вступило в силу.

После снятия запрета алкоголь в Таиланде можно приобрести с 11:00 до 00:00. При этом мера по ограничению продаж не распространялась на международные терминалы аэропортов, а также заведения сферы услуг и отели.

В барах и ресторанах население Таиланда может употреблять алкоголь до 01:00, еще час после прекращения его продажи.

Решение об отмене ограничений было принято на фоне недовольства среди представителей туристической индустрии и владельцев баров. Таиланд, по данным СМИ, переживает сложный период после завершения туристического сезона. Ожидается, что разрешение на продажу алкоголя в дневное время оживит расходы в этом секторе.

Через полгода власти Таиланда оценят эффект от смягчения ограничений и примут решение о дальнейших действиях в этом направлении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её