В Таиланде сняли действовавший 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя
Власти Таиланда отменили на полгода запрет на реализацию алкогольной продукции, который действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 г., передает Thai PBS World. Решение об отмене запрета было принято еще в ноябре, 3 декабря оно вступило в силу.
После снятия запрета алкоголь в Таиланде можно приобрести с 11:00 до 00:00. При этом мера по ограничению продаж не распространялась на международные терминалы аэропортов, а также заведения сферы услуг и отели.
В барах и ресторанах население Таиланда может употреблять алкоголь до 01:00, еще час после прекращения его продажи.
Решение об отмене ограничений было принято на фоне недовольства среди представителей туристической индустрии и владельцев баров. Таиланд, по данным СМИ, переживает сложный период после завершения туристического сезона. Ожидается, что разрешение на продажу алкоголя в дневное время оживит расходы в этом секторе.
Через полгода власти Таиланда оценят эффект от смягчения ограничений и примут решение о дальнейших действиях в этом направлении.