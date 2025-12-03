Заключившие контракт мобилизованные москвичи получат 1,9 млн рублей
Мобилизованные москвичи, заключившие контракт с Минобороны РФ, получат 1,9 млн руб. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Единовременная выплата в размере 1,9 руб. предоставляется москвичам, проходящим службу по призыву и по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ после 23 июля 2024 г.
«Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», – говорится в документе.
Он внес изменения в указ от 23 июля 2024 г., который установил выплаты 1,9 млн руб. для служащих по контракту, заключенному с Минобороны на год и более после даты указа.
18 ноября власти Рязанской области увеличили размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт до конца 2025 г., в два раза – с 1 млн до 2 млн руб., а с учетом федеральных средств она составит 2,4 млн руб.