Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Заключившие контракт мобилизованные москвичи получат 1,9 млн рублей

Ведомости

Мобилизованные москвичи, заключившие контракт с Минобороны РФ, получат 1,9 млн руб. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Единовременная выплата в размере 1,9 руб. предоставляется москвичам, проходящим службу по призыву и по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ после 23 июля 2024 г.

«Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», – говорится в документе.

Он внес изменения в указ от 23 июля 2024 г., который установил выплаты 1,9 млн руб. для служащих по контракту, заключенному с Минобороны на год и более после даты указа.

18 ноября власти Рязанской области увеличили размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт до конца 2025 г., в два раза – с 1 млн до 2 млн руб., а с учетом федеральных средств она составит 2,4 млн руб. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь