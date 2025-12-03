Дмитрий Медведев удостоен премии «Юрист года» за вклад в развитие права

Во время церемонии Медведев рассказал, что участвовал в создании этой премии. В этом году ей исполняется 20 лет. Заместитель председателя Совбеза признался, что и не ожидал однажды побывать на этой сцене в качестве лауреата. Он также поблагодарил своих наставников, среди которых назвал бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, подчеркнув его умение разбираться в людях.