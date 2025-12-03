Дмитрий Медведев удостоен премии «Юрист года» за вклад в развитие права
Ежегодную премию «Юрист года» присудили заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву. Он получил награду в специальной категории «За особый вклад в развитие государства и права».
Награду Медведеву передал бывший премьер-министр Сергей Степашин. При вручении Степашин поблагодарил политика за согласие принять ее.
Во время церемонии Медведев рассказал, что участвовал в создании этой премии. В этом году ей исполняется 20 лет. Заместитель председателя Совбеза признался, что и не ожидал однажды побывать на этой сцене в качестве лауреата. Он также поблагодарил своих наставников, среди которых назвал бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, подчеркнув его умение разбираться в людях.
Помимо Медведева в этой номинации были отмечены Степашин и бывшая председатель Верховного суда Ирина Подносова (посмертно). Награду за нее принял ее сын Егор Подносов.
Премию вручает Ассоциация юристов России. Она традиционно присуждается ежегодно 3 декабря – в День юриста. Среди основных номинаций – «За вклад в юридическую науку», «Развитие законодательства», «Юридическое образование и воспитание», «Правозащитная деятельность» и «Правовое просвещение».