Грузия потребовала извинений от ЕС из-за публикаций о применении химоружия
Грузинские власти потребовали от ЕС официальных извинений после публикаций о якобы применении химического оружия против участников протестов. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит «Первый канал грузинского телевидения».
«Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО», – сказал он.
1 декабря BBC опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии в 2024 г. могли применять против протестующих вещество камит – химикат времен Первой мировой войны, использовавшийся французскими войсками. В 1930-х гг. камит был выведен из обращения. Авторы статьи ссылались на рассказы участников акций в Тбилиси. Демонстранты жаловались на то, что вода «обжигала», и на другие симптомы: одышку, кашель и рвоту, которые продолжались несколько недель. Спустя несколько часов после выхода публикации Хиппер заявила, что Еврокомиссия ожидает оперативного и надежного расследования в связи с прозвучавшими обвинениями.
Издание отмечало, что власти Грузии заявили, что результаты расследования BBC абсурдны, а полиция действовала в рамках закона.