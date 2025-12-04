Грузия потребовала извинений от ЕС из-за публикаций о применении химоружия

1 декабря BBC опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии в 2024 г. могли применять против протестующих вещество камит – химикат времен Первой мировой войны, использовавшийся французскими войсками. В 1930-х гг. камит был выведен из обращения. Авторы статьи ссылались на рассказы участников акций в Тбилиси. Демонстранты жаловались на то, что вода «обжигала», и на другие симптомы: одышку, кашель и рвоту, которые продолжались несколько недель. Спустя несколько часов после выхода публикации Хиппер заявила, что Еврокомиссия ожидает оперативного и надежного расследования в связи с прозвучавшими обвинениями.