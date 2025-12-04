Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования
Условия урегулирования конфликта стали существенно хуже для Киева с момента встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Белого дома.
«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
По словам американского лидера, Зеленский решил этого не делать вопреки его совету.
Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо».
Встреча американской делегации с российским президентом, его помощником Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной». Особое внимание уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».