Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Ведомости

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение о сбитом БПЛА в своем Telegram-канале в 04:48 мск. На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранним утром 4 декабря Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Волгограда, Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»). Меры требовались для обеспечения безопасности полетов.

