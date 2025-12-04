Газета
Силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над регионами России

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Крыму российские военные сбили 21 беспилотник, в Ростовской области – 16, в Ставропольском крае – 14. Еще семь БПЛА были уничтожены в Белгородской области, четыре – в Брянской, три – в Воронежской. По две воздушных цели силы ПВО поразили в Орловской, Рязанской и Тульской областях. По одному БПЛА было нейтрализовано в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями и над Черным морем.

Ранним утром 4 декабря Росавиация отменила временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Волгограда, Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»). Меры требовались для обеспечения безопасности полетов.

