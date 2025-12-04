Мантуров: РФ готова работать с Индией в сфере гражданской авиации
Совместный выпуск гражданских самолетов может стать новым направлением российско-индийского сотрудничества. Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил в интервью «РИА Новости».
По его словам, Россия готова работать с Индией не только в части поставок современной авиатехники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии. Взаимный интерес может представлять наращивание сотрудничества как в военной, так и в гражданской авиации, отметил он.
Мантуров напомнил об успешном многолетнем опыте сотрудничества стран, включая производство по лицензии истребителей МиГ-21 и многофункциональных Су-30МКИ. Он подчеркнул, что Индия активно развивает промышленность в рамках политики Make in India, включая развитие рынка авиаперевозок.
Вице-премьер также отметил, что российские самолеты «Суперджет» уже перевезли свыше 40 млн пассажиров и активно используются на внутренних и международных рейсах. По мере сертификации и масштабирования производства обновленной версии этого самолета актуальность сотрудничества с Индией будет возрастать и его можно будет обсуждать предметнее.
4 декабря президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. Поездка главы государства состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что будет обсуждаться поставка российских комплексов С-400 и истребителей Су-57.