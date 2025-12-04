Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

В Кремле отметили, что вопросы будут приниматься с 15:00 мск 4 декабря и до конца прямой линии 19 декабря. Пользователь может задать вопрос на сайте программы, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения и по номеру телефона. На сайте можно узнать о мобильном приложении, которое тоже позволяет передать президенту вопрос.