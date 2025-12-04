Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль. Глава государства выйдет в прямой эфир, ответив на вопросы журналистов и россиян.
В Кремле отметили, что вопросы будут приниматься с 15:00 мск 4 декабря и до конца прямой линии 19 декабря. Пользователь может задать вопрос на сайте программы, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения и по номеру телефона. На сайте можно узнать о мобильном приложении, которое тоже позволяет передать президенту вопрос.
Кроме того, прием текстовых и видеовопросов будет осуществляться через социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» и чат-бот в Max.
С 2023 г. совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии называется «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в 2020 г. из-за пандемийных ограничений.