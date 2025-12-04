Газета
Прием вопросов Путину стартует 4 декабря

Ведомости

Прием вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется с 15:00 мск 4 декабря и продлится до окончания эфира 19 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Задать свой вопрос можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, вопросы будут приниматься посредством специального мобильного приложения, узнать о котором можно на сайте программы.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 мск 19 декабря. Президент в прямом эфире подведет итоги 2025 г. и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

С 2023 г. совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии называется «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятия впервые объединили в 2020 г. из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

