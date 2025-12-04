Авиакомпании Европы готовятся возобновить полеты на Украину

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует разместить на Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения сделки, а через семь лет увеличить парк до 50 воздушных судов. Ирландская авиакомпания Ryanair готова возобновить полеты уже через две недели после подписания соглашения.