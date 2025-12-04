Авиакомпании Европы готовятся возобновить полеты на Украину
Европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться на украинский рынок сразу после подписания мирного соглашения, которое позволит вновь открыть аэропорты страны. Об этом сообщает Financial Times.
Венгерский лоукостер Wizz Air планирует разместить на Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения сделки, а через семь лет увеличить парк до 50 воздушных судов. Ирландская авиакомпания Ryanair готова возобновить полеты уже через две недели после подписания соглашения.
«Как только откроется воздушное пространство, мы очень быстро восстановимся», – заявил гендиректор Wizz Air Йожеф Варади, подчеркнув, что это большая возможность для компании.
Воздушное пространство Украины было закрыто после начала специальной военной операции в феврале 2022 г.