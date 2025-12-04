Нетаньяху назначил главой «Моссада» выходца из Белоруссии Романа Гофмана

Он родился в Мозыре в Белорусской ССР в 1976 г. В 1990 г. вместе с семьей репатриировался в Израиль. Через пять лет Гофмана призвали на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля. В 2019 г. ему присвоили звание бригадного генерала, а в 2024 г. – звание генерал-майора. Во время теракта 7 октября 2023 г. получил ранения.