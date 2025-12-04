Газета
Нетаньяху назначил главой «Моссада» выходца из Белоруссии Романа Гофмана

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил на пост главы службы внешней разведки «Моссад» выходца из Белоруссии, своего военного секретаря Романа Гофмана. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Гофмана выбрали после собеседований с различными кандидатами. Он должен сменить нынешнего главу «Моссада» Дэвида Барнеа в июне 2026 г.

В документе Нетаньяху говорится, что Гофман служил «бойцом и командиром бронетанкового корпуса, командиром батальона 75-го батальона 7-й бригады».

Он родился в Мозыре в Белорусской ССР в 1976 г. В 1990 г. вместе с семьей репатриировался в Израиль. Через пять лет Гофмана призвали на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля. В 2019 г. ему присвоили звание бригадного генерала, а в 2024 г. – звание генерал-майора. Во время теракта 7 октября 2023 г. получил ранения.

