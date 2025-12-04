Песков: решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным
Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента РФ Владимира Путина у трапа было неожиданным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сказал он.
Ранее в Нью-Дели приземлился самолет Путина. У трапа его ждал Моди. Они пожали руки и обнялись.
Двухдневный государственный визит начнется с неформальной беседы «тет-а-тет» с Моди, которая пройдет в закрытом режиме. Государственный визит президента в Индию будет проходить до 5 декабря.