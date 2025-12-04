ФБР арестовало подозреваемого в закладке бомбы перед беспорядками в Капитолии
ФБР арестовало подозреваемого в закладке самодельных бомб возле штаб-квартиры Республиканской и Демократической национальных комитетов перед беспорядками в Капитолии США в 2021 г. Об этом сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
Арест стал результатом почти пятилетнего расследования. У следствия на руках были только нечеткие записи видеонаблюдения. Он был одет в толстовку, на лице была маска. Свидетелям мужчина не показался необычным, так как в 2021 г. продолжалась пандемия коронавируса и маски носили все.
CNN пишет, что установка бомб перед беспорядками привела к появлению теорий заговора относительно возможной связи событий. По данным следствия, обе бомбы обнаружили через 15 часов после их установки.
6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил Джо Байден от демократов, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.
По данным агентства, после событий 6 января обвинения были выдвинуты против более чем 1500 человек, а приговоры огласили около 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.