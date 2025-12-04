ФБР арестовало подозреваемого в закладке бомбы перед беспорядками в Капитолии

Арест стал результатом почти пятилетнего расследования. У следствия на руках были только нечеткие записи видеонаблюдения. Он был одет в толстовку, на лице была маска. Свидетелям мужчина не показался необычным, так как в 2021 г. продолжалась пандемия коронавируса и маски носили все.