ВЭБ.РФ планирует упростить вход бизнеса РФ на рынок Индии
Группа ВЭБ.РФ намерена активизировать индийское направление, упростив для российского бизнеса работу в этой стране. Об этом заявили руководители группы.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что у ВЭБа старейшее представительство в Индии и богатый опыт взаимодействия с местным бизнесом. «Это работа в рамках ШОС и БРИКС, кредитная и гарантийная поддержка, сопровождение экспорта, а также активное взаимодействие по направлению высоких технологий, в том числе в сфере медицины и фармацевтики», – сказал он.
Заместитель председателя Артем Довлатов добавил, что группа изучает проекты в логистике и инфраструктуре, чтобы сократить дисбаланс в двусторонней торговле. Также прорабатывается создание «единого окна» – платформы для консолидации российских институтов развития, банков и регулятора.
Представитель ВЭБ.РФ в Индии Алексей Кечко отметил, что представительство сосредоточено на поддержке экспортно-импортных операций и развитии логистической инфраструктуры. Кроме того, рассматривается участие индийских компаний в российском секторе гостеприимства.
Параллельно ВЭБ продолжает выполнять функции агента Минфина РФ по учету межгосударственного долга и клирингу «долговых рупий», отметил Кечко.