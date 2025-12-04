Газета
ВЭБ.РФ планирует упростить вход бизнеса РФ на рынок Индии

Группа ВЭБ.РФ намерена активизировать индийское направление, упростив для российского бизнеса работу в этой стране. Об этом заявили руководители группы.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что у ВЭБа старейшее представительство в Индии и богатый опыт взаимодействия с местным бизнесом. «Это работа в рамках ШОС и БРИКС, кредитная и гарантийная поддержка, сопровождение экспорта, а также активное взаимодействие по направлению высоких технологий, в том числе в сфере медицины и фармацевтики», – сказал он.

Заместитель председателя Артем Довлатов добавил, что группа изучает проекты в логистике и инфраструктуре, чтобы сократить дисбаланс в двусторонней торговле. Также прорабатывается создание «единого окна» – платформы для консолидации российских институтов развития, банков и регулятора.

Представитель ВЭБ.РФ в Индии Алексей Кечко отметил, что представительство сосредоточено на поддержке экспортно-импортных операций и развитии логистической инфраструктуры. Кроме того, рассматривается участие индийских компаний в российском секторе гостеприимства.

Параллельно ВЭБ продолжает выполнять функции агента Минфина РФ по учету межгосударственного долга и клирингу «долговых рупий», отметил Кечко.

