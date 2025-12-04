ВЭБ.РФ планирует упростить вход бизнеса РФ на рынок Индии

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что у ВЭБа старейшее представительство в Индии и богатый опыт взаимодействия с местным бизнесом. «Это работа в рамках ШОС и БРИКС, кредитная и гарантийная поддержка, сопровождение экспорта, а также активное взаимодействие по направлению высоких технологий, в том числе в сфере медицины и фармацевтики», – сказал он.