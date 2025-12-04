Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин в шутку сравнил журналистов India Today с сотрудниками спецслужб

Ведомости

После интервью с телеканалом India Today президент РФ Владимир Путин сравнил журналистов с сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает Кремль. 

Журналисты India Today рассказали главе государства, что наблюдали за ним в течение трех дней и заметили, как усердно он работает. 

«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», – заявил в ответ Путин. 

Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сначала в узком, а затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её