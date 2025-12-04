Путин в шутку сравнил журналистов India Today с сотрудниками спецслужб
После интервью с телеканалом India Today президент РФ Владимир Путин сравнил журналистов с сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает Кремль.
Журналисты India Today рассказали главе государства, что наблюдали за ним в течение трех дней и заметили, как усердно он работает.
«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», – заявил в ответ Путин.
Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сначала в узком, а затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.