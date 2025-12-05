Госдеп США одобрил потенциальную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд
Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Канаде боеприпасов, авиабомб и сопутствующего оборудования на сумму в $2,68 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Отмечается, что Канада запросила у США авиабомбы моделей BLU-117, BLU-109, BLU-111 и GBU-39, а также сопутствующее оборудование и учебные боеприпасы.
В документе подчеркивается, что данная сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США, так как она способствует укреплению боевого потенциала Канады как союзника по НАТО.
Американская администрация уведомила конгресс о своем решении одобрить возможную продажу указанных вооружений. У конгресса есть 30 дней для рассмотрения этой сделки или принятия решения о ее блокировании.
1 октября Reuters писало, что Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS на общую сумму $1,75 млрд. Отмечалось, что эти поставки позволят Оттаве «повысить свой вклад в коллективную оборону Западного полушария, а также в оборону и сдерживание в Европе».