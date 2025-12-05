Госдеп США одобрил потенциальную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Канаде боеприпасов, авиабомб и сопутствующего оборудования на сумму в $2,68 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.