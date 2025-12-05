Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря, сообщает Минобороны.

По девять БПЛА было сбито в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.

Поздним вечером 4 декабря, ночью и утром 5 декабря Росавиация вводила ограничения в аэропортах Саратова («Гагарин»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Сочи, Минеральных Вод, Пензы, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. На момент публикации материала мера отменена в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Пензе и Саратове.

Согласно данным оперштаба Краснодарского края, из-за атаки БПЛА загорелись элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Персонал эвакуировали, предварительно, пострадавших нет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте