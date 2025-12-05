Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря, сообщает Минобороны.
По девять БПЛА было сбито в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.
Поздним вечером 4 декабря, ночью и утром 5 декабря Росавиация вводила ограничения в аэропортах Саратова («Гагарин»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Сочи, Минеральных Вод, Пензы, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. На момент публикации материала мера отменена в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Пензе и Саратове.
Согласно данным оперштаба Краснодарского края, из-за атаки БПЛА загорелись элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Персонал эвакуировали, предварительно, пострадавших нет.