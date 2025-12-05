India Today показал мультфильм с Путиным и Моди

В представленном сюжете Путин и Моди мчатся на мотоцикле мимо нефтяных вышек, исполняя популярную индийскую песню о дружбе. На фоне видны зенитно-ракетные комплексы С-400, поставляемые Россией в Индию. Затем в кадре появляются две заправочные колонки с обозначениями «Россия» и «США». Возле колонки «США» изображен американский президент Дональд Трамп, наблюдающий за мотоциклом российского и индийского лидеров. Моди заправляет транспортное средство из колонки с надписью «Россия», после чего они уезжают, оставляя Трампа на месте.