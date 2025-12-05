Путин посетил мемориал Махатмы Ганди в Индии
Президент России Владимир Путин посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди. Видео публикует Кремль.
В 2007 г. Путин сказал журналистам стран G8, что «после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». В декабре 2016 г. российский лидер пояснил, что эта фраза была шуткой, писали «РИА Новости».
5 декабря в ходе государственного визита в Индию Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели. Его встретили президент страны Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. Они обменялись рукопожатием с Путиным и проследовали вместе. После общего фото индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации. В этот день запланированы переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе, а также церемония подписания документов и заявление двух лидеров для СМИ.