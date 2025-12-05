Путин и Моди проводят переговоры

Путин и Моди проводят переговорыРоссийский президент прибыл в Индию с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце в Дели. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Моди поблагодарил Путина за визит. Он отметил, что Индия внимательно следит за ситуацией на Украине. Страна выступает за мир, отметил он.
Путин заявил, что отношения России и Индии глубокие и дружеские. Он подчеркнул, что у стран доверительные отношения в различных сферах экономики и они развиваются. Путин также отметил работу российской и индийской команд, которые готовили встречу.
Перед переговорами российский лидер посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.
5 декабря в ходе государственного визита в Индию Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели. Его встретили президент страны Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. Они обменялись рукопожатием с Путиным и проследовали вместе. После общего фото индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации. В этот день запланированы переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе, а также церемония подписания документов и заявление двух лидеров для СМИ.