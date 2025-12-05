Газета
Путин поблагодарил Моди за усилия по украинскому кризису

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за усилия по урегулированию ситуации на Украине. Трансляцию переговоров вел телеканал «Россия 24».

«Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия», – сказал он.

Путин сообщил, что у него была возможность подробно рассказать Моди о том, что происходит на украинском направлении и какие усилия прикладываются на разрешение кризиса. Он также сообщил о действиях партнеров России, в том числе США.

Путин и Моди проводят встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. Перед переговорами российский лидер посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.

5 декабря в ходе государственного визита в Индию Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели. Его встретили президент страны Драупади Мурму и Моди. В этот день запланированы переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе, а также церемония подписания документов и заявление двух лидеров для СМИ.

