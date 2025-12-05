Переговоры Путина и Моди завершились

Переговоры Путина и Моди завершилисьВстреча продолжалась более двух часов
Переговоры президент РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершились. Они длились более двух часов.
В настоящий момент проходит обмен подписанными документами между индийской и российской сторонами. Трансляцию ведет Кремль.
Путин и Моди провели встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. В начале переговоров индийский премьер поблагодарил президента РФ за визит. Путин отметил, что отношения России и Индии глубокие и дружеские.
Перед переговорами российский лидер посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.
Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря.