Главная / Политика /

Переговоры Путина и Моди завершились

Встреча продолжалась более двух часов
Ведомости

Переговоры президент РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершились. Они длились более двух часов.

В настоящий момент проходит обмен подписанными документами между индийской и российской сторонами. Трансляцию ведет Кремль.

Путин и Моди провели встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. В начале переговоров индийский премьер поблагодарил президента РФ за визит. Путин отметил, что отношения России и Индии глубокие и дружеские.

Перед переговорами российский лидер посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.

Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря.

