РФ и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп

Ведомости

Россия и Индия в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время выступления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел Кремль.

Россия и Индия также договорить о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, рассказал он.

Кроме того, Моди отметил, что Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства России и Индии.

Путин и Моди провели переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели. По итогам стороны обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами.

