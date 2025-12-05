РФ и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп
Россия и Индия в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время выступления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел Кремль.
Россия и Индия также договорить о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, рассказал он.
Кроме того, Моди отметил, что Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства России и Индии.
Путин и Моди провели переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели. По итогам стороны обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами.