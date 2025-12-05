РФ и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп

Россия и Индия в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время выступления по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел Кремль.