Путин дал оценку итогам переговоров с Индией

Путин дал оценку итогам переговоров с ИндиейСтороны подписали объемный пакет документов
Россия, безусловно, удовлетворена итогами переговоров с Индией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трансляцию вел Кремль.
Сами переговоры он назвал полезными и конструктивными. Путин отметил, что стороны подписали солидный пакет документов.
Российский лидер также сообщил, что товарооборот с Индией по итогам 2025 г. составит около $60 млрд. При этом страны могут поднять уровень торговли и до $100 млрд, добавил он.
Путин и Моди провели переговоры в Хайдарабадском дворце в Дели. По итогам стороны обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами. Путину предстоят переговоры с президентом Индии Драупади Мурму.