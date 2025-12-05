Газета
РФ присоединилась к Международному альянсу больших кошек

Россия присоединилась к Международному альянсу больших кошек (IBCA), созданному по инициативе Индии, сообщает ТАСС.

IBCA – межправительственная организация, учрежденная в 2023 г. Индией для объединения усилий по сохранению и защите семи ключевых видов крупных кошачьих. К августу 2025 г. порядка 30 государств выразили готовность вступить в альянс, и часть из них уже официально присоединилась.

На территории России обитают несколько видов, входящих в сферу внимания IBCA: амурский тигр, снежный барс, дальневосточный и переднеазиатский леопарды. Все они включены в приоритетные направления национального проекта «Экология».

Программа по сохранению амурского тигра находится под личным контролем Владимира Путина с 2008 г. В том же году он лично надел спутниковый ошейник на тигрицу по кличке Серьга, которую поймали в Уссурийском заповеднике для исследований миграции и численности вида.

По данным Русского географического общества, в середине 1940-х гг. на территории СССР насчитывалось менее 50 амурских тигров, к 2010 г. их популяция выросла примерно до 400 особей, а спустя еще десятилетие достигла около 750.

