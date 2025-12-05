Путин пригласил Моди на ежегодный российско-индийский саммит

Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря. Путин и Моди провели встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. По итогам стороны обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами. Путин заявил, что Россия, безусловно, удовлетворена итогами переговоров с Индией. Президенту РФ также предстоят переговоры с президентом Индии Драупади Мурму.