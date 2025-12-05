Газета
Политика

Путин пригласил Моди на ежегодный российско-индийский саммит

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на XXIV ежегодный российско-индийский саммит, который состоится в РФ в 2026 г. Совместное заявление по итогам XXIII саммита «Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении» опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается также, что Путин поблагодарил Моди за гостеприимство, «любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели».

Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря. Путин и Моди провели встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. По итогам стороны обменялись подписанными документами между индийской и российской сторонами. Путин заявил, что Россия, безусловно, удовлетворена итогами переговоров с Индией. Президенту РФ также предстоят переговоры с президентом Индии Драупади Мурму.

