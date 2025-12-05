Правительству Болгарии подали вотум недоверия на фоне протестов

1 декабря на протесты против правительства вышли десятки тысяч болгар. Агентство называет митинги крупнейшими за последнее десятилетие. Причиной для протестов стал отказ правительства от своего обещания отозвать непопулярный законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий повышение некоторых налогов. Премьер-министр Желязков пообещал остаться на своем посту, чтобы обеспечить стабильность в переходный период к единой валюте Евросоюза.