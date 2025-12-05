Правительству Болгарии подали вотум недоверия на фоне протестов
Оппозиционные партии Болгарии подали вотум недоверия правительству меньшинства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство обращает внимание, что вотум был подан за несколько недель до того, как страна должна была перейти на евро. Инициатива была выдвинута на фоне общенациональных протестов, которые, по мнению оппозиции, демонстрируют «провал экономической политики правительства».
1 декабря на протесты против правительства вышли десятки тысяч болгар. Агентство называет митинги крупнейшими за последнее десятилетие. Причиной для протестов стал отказ правительства от своего обещания отозвать непопулярный законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий повышение некоторых налогов. Премьер-министр Желязков пообещал остаться на своем посту, чтобы обеспечить стабильность в переходный период к единой валюте Евросоюза.
По данным агентства, вотум недоверия будет вынесен на голосование на следующей неделе. Правительство Желязкова, пришедшее к власти в январе 2025 г. после многолетних безрезультатных выборов, уже пережило пять таких голосований.