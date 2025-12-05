Москва и Нью-Дели отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане

В документе отмечается, что стороны с удовлетворением констатировали активное взаимодействие по афганскому направлению, в том числе через механизм диалога советов безопасности двух государств. Лидеры приветствовали меры по противодействию международным террористическим группировкам, включая «Исламское государство» и его филиал «Исламское государство в провинции Хорасан» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).