Москва и Нью-Дели отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Россия и Индия выразили одобрение тесной координации между двумя странами в вопросах Афганистана и совместной борьбе с террористическими организациями, действующими в исламском эмирате. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.
В документе отмечается, что стороны с удовлетворением констатировали активное взаимодействие по афганскому направлению, в том числе через механизм диалога советов безопасности двух государств. Лидеры приветствовали меры по противодействию международным террористическим группировкам, включая «Исламское государство» и его филиал «Исламское государство в провинции Хорасан» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).
Россия и Индия также выразили уверенность в том, что борьба с терроризмом в Афганистане будет всесторонней и эффективной. Стороны подчеркнули важность встреч в рамках Московского формата по Афганистану (МФК) и отметили необходимость срочной и бесперебойной гуманитарной помощи населению страны.
Созданный в 2017 г. МФК представляет собой шестисторонний механизм консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Индии и Ирана. Его основная цель – содействовать процессу национального примирения и установлению мира в Афганистане. Первое заседание формата состоялось 14 апреля 2017 г., а последнее, седьмое, прошло в октябре 2025 г. в Москве.