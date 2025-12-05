Путин отметил развитие Индии цитатой из стихов Высоцкого
Президент РФ Владимир Путин во время речи перед стартом вещания RT India отметил развитие Индии цитатой из «Песенки про йогов» Владимира Высоцкого.
«Говорят, что раньше йог мог ничего не бравши в рот, – год, а теперь они рекорд бьют – все едят и целый год пьют», – сказал он.
Путин добавил, что это вроде шутка, а на самом деле в ней много правды.
5 декабря в ходе государственного визита в Индию президента РФ дал старт телевещанию Russia Today India. Перед стартом Путин выступил с речью в прямом эфире.
В этот день Путин посетил Российско-индийский бизнес-форум, а также провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, по итогам которых был подписан объемный пакет документов.