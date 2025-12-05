Над базой атомных подлодок во Франции заметили пять неопознанных БПЛА

После появления дронов на территории базы была развернута операция по их поиску и нейтрализации. Подразделения морской охраны – около 120 морских военных из стрелкового батальона – открыли огонь по воздушным целям. Пока неизвестно, удалось ли сбить хотя бы один аппарат, сказано в публикации.