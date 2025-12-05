Газета
Над базой атомных подлодок во Франции заметили пять неопознанных БПЛА

Ведомости

Над военно-морской базой Иль-Лонг в порту Бреста (департамент Финистер, Франция) пролетело как минимум пять неопознанных БПЛА. Объекты были обнаружены техническими средствами наблюдения вечером 4 декабря, передает журнал Le Point.

После появления дронов на территории базы была развернута операция по их поиску и нейтрализации. Подразделения морской охраны – около 120 морских военных из стрелкового батальона – открыли огонь по воздушным целям. Пока неизвестно, удалось ли сбить хотя бы один аппарат, сказано в публикации.

Остров Лонг является ключевой стратегической точкой. На территории дислоцируются четыре французские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, составляющие основу сил ядерного сдерживания страны. С 1974 г. как минимум одна такая подлодка постоянно дежурит в море.

В последнее время в Европе участились подобные инциденты, отмечает издание. В частности, дроны замечали над аэропортами Дании, военными объектами в Германии, а во Франции – над базой Мурмелон (Марна) в сентябре и октябре.

